S&P 500 rekor seviyeye ulaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
S&P 500 rekor seviyeye ulaştı

Wall Street'in ana hisse senedi endeksleri Salı günü yükseldi; S&P 500, ABD Merkez Bankası'nın kritik faiz oranı kararı öncesinde günlük rekor seviyeye ulaştı. Yeni ekonomik veriler, ABD ekonomisinde keskin bir yavaşlama endişelerini yatıştırdı.

S&P 500 endeksi, seansın erken saatlerinde 5.670,81 seviyesine ulaşarak, işsizlik oranındaki beklenmedik artışın tetiklediği Temmuz sonunundan başlayıp Ağustos başında süren derin satış dalgasının sonunu getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın son raporuna göre, otomobil bayilerinden elde edilen gelirlerdeki düşüşün internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki güçlenmeyle telafi edilmesinin ardından perakende satışlar Ağustos ayında beklenmedik şekilde arttı ve ekonominin üçüncü çeyreğin büyük bölümünde sağlam bir zeminde seyrettiği ortaya çıktı.

Microsoft Yapay zeka öncüsü şirketin yönetim kurulunun 60 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını onaylaması ve üç aylık temettüsünü %10 artırmasının ardından S&P 500 endeksi %1,0 oranında yükselerek en büyük desteklerden birini sağladı.

sp500.jpg

Son Haberler
Galatasaray derbi öncesi şov yaptı
Galatasaray derbi öncesi şov yaptı
İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl
İmamoğlu'ndan 'Beyoğlu' tepkisi: Partizan akıl
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına Katar'da binlerce oyuncak ayı sergilendi
Ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi
Galatasaray'a orta sahadan gol. Görenler şaştı kaldı
Galatasaray'a orta sahadan gol. Görenler şaştı kaldı
Galatasaray farkı 3'e çıkardı
Galatasaray farkı 3'e çıkardı