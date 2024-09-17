S&P 500 rekor seviyeye ulaştı

S&P 500 endeksi, seansın erken saatlerinde 5.670,81 seviyesine ulaşarak, işsizlik oranındaki beklenmedik artışın tetiklediği Temmuz sonunundan başlayıp Ağustos başında süren derin satış dalgasının sonunu getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın son raporuna göre, otomobil bayilerinden elde edilen gelirlerdeki düşüşün internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki güçlenmeyle telafi edilmesinin ardından perakende satışlar Ağustos ayında beklenmedik şekilde arttı ve ekonominin üçüncü çeyreğin büyük bölümünde sağlam bir zeminde seyrettiği ortaya çıktı.

Microsoft Yapay zeka öncüsü şirketin yönetim kurulunun 60 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını onaylaması ve üç aylık temettüsünü %10 artırmasının ardından S&P 500 endeksi %1,0 oranında yükselerek en büyük desteklerden birini sağladı.