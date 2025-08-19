S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Kaynak: AA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ olarak teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği, uzun vadeli kredi notuna ilişkin görünümün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, durağan görünümün, ABD ekonomisinin dayanıklılığının devam edeceği, güvenilir ve etkili para politikası uygulamalarının sürdürüleceği, net kamu borcundaki artışın temelini oluşturan yüksek ancak artmayan mali açıkların devam edeceği ve borç tavanının 5 trilyon dolar artırılacağı yönündeki beklentileri yansıttığı aktarıldı.

