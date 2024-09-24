S&P CoreLogic HPI rekor seviyeye ulaştı

S&P CoreLogic Case-Shiller ABD Ulusal Ev Fiyat Endeksi, Temmuz 2024'te rekor büyümenin 14 ay üst üste gerçekleştiği yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, ev fiyat artışları yavaşlamaya başladı ve bu da konut piyasasında olası bir soğumaya işaret ediyor.

Case-Shiller ABD Ulusal Ev Fiyat Endeksi, Haziran ayındaki %5,5'ten düşerek Temmuz 2023'e kıyasla %5,0 artış kaydetti. 10 Şehir Bileşik Endeksi %6,8 artış gördü, 20 Şehir Bileşik Endeksi ise %5,9 yükseldi, her ikisi de bir önceki ayın rakamlarından düşük.

S&P CoreLogic Case-Shiller Endeksi, Temmuz 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak, üst üste 14 ay boyunca rekor büyüme kaydetti.

ABD'de konut fiyatlarındaki yıllık artış, Haziran ayındaki %5,5 seviyesinden Temmuz ayında %5,0'ye geriledi ve bu durum piyasada olası bir soğumaya işaret ediyor.

New York yıllık %8,8'lik fiyat artışıyla ülke genelinde başı çekerken, Portland %0,8 ile en yavaş büyümeyi kaydediyor.

Aylık fiyat artışı durgunlaşıyor, 10 Şehir ve 20 Şehir Bileşikleri mevsimsel ayarlamalar öncesinde sabit kalıyor.