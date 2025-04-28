SP Genel Başkanı: Mafya çocuk mezarı kazıyor, devlet civciv satan esnafın peşine düşüyor

Kongre kürsüsünde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Arıkan, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası gelişmeleri ve Türkiye’nin genel depreme hazırlık durumunu ele aldı. Konuşmasında terörle mücadele, çözüm süreci tartışmaları ve ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“TERÖRLE MÜCADELEDE ŞEFFAFLIK VE SAMİMİYET GEREKİR”

Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Arıkan, bu süreçte şehitlerin ruhunun incitilmemesi gerektiğini belirtti. Arıkan, “Terörün kökünü kurutmak için biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ama şeffaf olacaksınız, samimi olacaksınız, kapalı kapılar ardında iş çevirmeyeceksiniz, en önemlisi de şehitlerimizin ruhunu incitmeyeceksiniz,” dedi. Arıkan, çözüm süreciyle ilgili olarak yapılan açıklamalara dikkat çekerek, “Bu çözümün içinde her şey var bir tek millet yok,” ifadesini kullandı.

“MESELELERİN ADRESİ YABANCI BAŞKENTLER DEĞİL, GAZİ MECLİS’TİR”

Çözüm sürecine ilişkin bazı görüşmelerin yurtdışında yürütüldüğünü iddia eden Arıkan, bu duruma tepki göstererek, Türkiye’nin meselelerinin çözüm adresinin TBMM olması gerektiğini söyledi. Arıkan, “Türkiye’nin meseleleri, Roma’da, Oslo’da, Londra’da, Washington’da değil; Ankara’da çözülür. Çözümün adresi lordlar kamarası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis'tir,” dedi.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ: “BEREKET DE, HUZUR DA KALMADI”

Konuşmasının devamında ekonomik krizi gündeme taşıyan Arıkan, yüksek enflasyonun etkilerini sert ifadelerle eleştirdi. “Enflasyonun olduğu yerde bereket olmaz, huzur olmaz, refah olmaz,” diyen Arıkan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartların üretimi durma noktasına getirdiğini, esnafın büyük zorluklar yaşadığını belirtti. Faiz politikalarına da değinen Arıkan, hükümetin faiz düşürme vaadinin tersine net 600 baz puanlık faiz artışı yaptığını ifade etti. Arıkan ayrıca, döviz kurunu tutmak için 52 milyar doların harcandığını iddia etti.

“YATIRIMCI HUKUKSUZLUKTAN KAÇIYOR”

Ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcı bulma çabalarının başarısız olduğunu savunan Arıkan, bunun nedenini ülkedeki hukuksuzluk ortamına bağladı. “Yatırımcıyı kaçıran şey vergi değil, hukuksuzluk! Çünkü yatırımcı, çete düzeniyle yönetilen bir ülkeye yatırım yapmaz,” diyen Arıkan, devletin asıl tehdit unsurlarına karşı zayıf kalırken küçük esnafla uğraştığını söyledi.

“TÜRKİYE, DEVLET GİBİ DEĞİL DERNEK GİBİ YÖNETİLİYOR”

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in yatırım arayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, Türkiye’nin yönetim şeklini sert biçimde eleştirerek, “Türkiye Cumhuriyeti artık bir devlet gibi değil, bağışla ayakta durmaya çalışan bir dernek gibi yönetiliyor,” dedi. Arıkan, yatırımcının ancak hukukun tesisi ve kamu güvenliğinin sağlanmasıyla geri döneceğini savundu.