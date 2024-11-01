S&P Global Rusya imalatı Ekim ayında yükseldi

Ekim 2024’te S&P Global Rusya İmalat PMI, Eylül ayındaki 49.5’ten 50.6’ya yükseldi. Bu artış, bir ay önceki hafif daralmanın ardından fabrika faaliyetlerinde marjinal bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Büyüme, üretim ve yeni siparişlerdeki daha yumuşak daralma ile sağlandı ve ihracat siparişleri Ocak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni siparişler düşmeye devam etse de, satın alma faaliyetleri bir ay öncesine göre yavaşlayarak iki yılın en düşük hızına geriledi. Teslimat süreleri ise son üç ayın en küçük ölçüsünde kötüleşti. İstihdam, bir önceki ayki düşüşün ardından hafifçe arttı ve iş yükü birikti.

Fiyatlar açısından, döviz kuru zayıflığı ve artan taşıma maliyetleri nedeniyle girdi maliyetleri hızlandı. Bu arada, üretim maliyeti enflasyonu, üreticilerin artan maliyetleri müşterilere yansıtmasıyla birlikte bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak, iş dünyası güveni, otomasyon ve yeni ürün geliştirmeye yönelik planlanan yatırımlar sayesinde üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya’daki imalat sektörü, zorlu ekonomik koşullara rağmen toparlanma sinyalleri veriyor. Uzmanlar, bu iyileşmenin sürdürülebilir olup olmadığını yakından izliyor. Özellikle, döviz kuru dalgalanmaları ve taşıma maliyetlerindeki artışlar, sektörün gelecekteki performansını etkileyebilir. Ancak, planlanan yatırımlar ve yeni ürün geliştirme çabaları, uzun vadede sektöre olumlu katkı sağlayabilir.