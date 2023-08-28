Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 26 Ağustos'ta uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

KAYNAK: AA
Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, 1 gün süren yolculuğun ardından hedefine vardı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Daha önce düzenlenen Space X misyonları arasında en karma uluslu ekibin, mart ayından bu yana yaklaşık 190 gündür istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Astronotların istasyonda geçirdikleri zaman içerisinde, insanlı misyonlarda bakteri ve mantar yayılma riskini, mikroorganizmaların istasyondan vakumla uzaya atılmasını, istasyonda kullanılan suyun geri dönüşümünü iyileştirme yöntemlerini ve astronotların uykudayken beyin dalgalarının düşük yerçekimli ortamda değişimini araştırması planlanıyor.

"Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatılmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Son Haberler
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi Sağlık
Uzmanlardan mevsimsel alerjilere karşı ‘Anadolu’ önerisi
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı Magazin
Merve Çağıran şişliği gözlükle de kapatamadı
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti? Keşfet
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi Siyaset
Akşener’in sözleri sonrası İYİ Parti’den yeni açıklama geldi
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü Spor
Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu Dünya
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi Spor
Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi