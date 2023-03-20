﻿Napoli Teknik Direktörü Spalleti Min-Jae'ye övgü yağdırdı: Onun kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın savunma oyuncusu Kim Min Jae için övgü dolu ifadeler kullandı.

Spalletti, "Hayatımda Kim Min-Jae kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm. İnanılmaz bir futbolcu ve her zaman çok agresif. Her maça ilk 11'de başlamayı hak ediyor." şeklinde konuştu.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Güney Koreli stoper, bu sezonun başında Napoli'ye 18 milyon euro'ya transfer oldu. Min-Jae, Napoli formasıyla bu sezon 34 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.