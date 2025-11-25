Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Juventus'un ilk galibiyetini aradığı kritik deplasmanda Kenan Yıldız'ın yedek kulübesinde olması soru işaretlerine yol açarken İtalyan teknik adam Luciano Spalletti bu kararının sebebini maç öncesi Skya Sports'a verdiği röportajda açıkladı.

Sosyal medyada Kenan Yıldız'ın henüz sözleşme yenilememesinden dolayı yedek bırakıldığına dair yorumlar yapılsa da Spalletti, yoğun maç temposundan dolayı dinlenmeye ihtiyacı olduğu için Kenan Yıldız'ı yedek kulübesine çektiğini ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı aynı şekilde Kephren Thuram'ı da dinlendirmeyi tercih ettiğini söyledi.