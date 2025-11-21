Luciano Spalletti, Juventus'taki geleceği henüz belirsizliğini koruyan milli oyuncu Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE DURUMDA?

Torino'da basın mensuplarıyla bir araya gelen İtalyan teknik adam, milli yıldızın sözleşme yenileme görüşmelerinde bir gelişme olup olmadığına yönelik gelen soru üzerine, "Bunu bana değil, kulüp yönetimine sormalısınız." diye konuştu.

'ONU İZLERKEN GECEYİ DELEN KURŞUN GÖRÜNTÜSÜ AKLIMA GELİYOR'

Sözlerine devam eden Spalletti ayrıca Kenan Yıldız ile ilgili düşüncelerini de aktardı.

20 yaşındaki genç yeteneğin özelliklerini öven Spalletti görüşlerini adeta bir şair gibi dile getirerek şunları söyledi:

“Maçları ya da oyun düzenlerini bir anda değiştirebilen biri olarak görüyorum. Onunla paslaşan, onunla oynayan herkes oyuna ışık katıyor. Onu izlediğimde aklıma sevdiğim bir görüntü geliyor. Ne mi? Geceyi delen bir kurşun, beklemediğin anda gelen ve bir anda etkisini hissettiğin bir darbe.”

Spalletti'nin kullandığı bu metafor, Kenan Yıldız'ın maç için beklenmedik bir anda ortaya çıkan yeteneklerine övgü niteliği taşıyor.