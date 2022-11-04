Spa nedir, faydaları nelerdir?

İş hayatı, yorgunluk, stres, hava kirliliği ve sağlıksız ürünler gündelik hayatı önemli ölçüde etkiliyor. Hemen herkes kendi çapında bu stesten kurtulmanın yollarını arıyor.



SPA da onlardan biri. Peki aslında geçmişi çok eskilere dayanan ama bir çoğumuzun hayatına yavaş yavaş giren Spa’nın faydaları neler?



İŞTE SPA’NIN FAYDALARI



Vücudun dinamikliğini, yenilenmesini sağlar.

Vücuttaki aşırı elektrik yükünü alarak rahatlama sağlar.

Beyin yorgunluğu ve zihinsel yorgunluk, stres gibi sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini yok eder.

Gerginlik ya da geceleri uyku bozuklukları gibi depresif problemlerin atılmasında iyileştirici etkiye sahiptir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak rahatlatır.

Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır ve detox etkisi yapar.

Kan dolaşımını düzenler.

Yağların eritilip vücudun forma girmesine, derinin ve cilt dokusunu güzelleşmesine yardımcı olur.