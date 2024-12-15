Sparta Prag evinde Jablonec’i 2-1 mağlup etti

Maçın 34. dakikasında Jablonec'in oyuncusu Chanturishvili'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Sparta Prag, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. Maçın 51. dakikasında Rrahmani'nin bulduğu golle eşitliği sağladılar. Bu gol, takımın moral bulmasını sağlarken, 78. dakikada Olatunji’nin attığı golle galibiyet geldi. Sparta Prag, bu sonuçla yılın son maçını kazanarak, taraftarlarına sevinçli bir veda yaptı.

Karşılaşmanın hakemleri L. Nehasil, L. Machač ve J. Pečenka yönetiminde oynanırken, VAR teknolojisi de devreye girdi. Maçta toplamda 15.963 seyirci yer aldı. Sparta'nın mücadeledeki oyuncu kadrosu ise Vindahl, Zelený, Panák, Sørensen, Suchomel, Laci, Kairinen (46. Pešek), Solbakken (84. Pavelka), Sadílek, Birmančević ve Rrahmani (63. Olatunji) olarak şekillendi. Jablonec'in kadrosunda ise Hanuš, Hurtado, Tekijaški, Martinec, Chanturishvili, Nebyla (86. Fortelný), Beran (89. Krulich), Cedidla, Hollý (68. Suchan), Alegue (68. Chramosta) ve Puškáč (86. Kanakimana) yer aldı.

Bu galibiyetle Sparta Prag, yılın son karşılaşmasını kazanarak hem seyircilerine hem de kendilerine moral kaynağı oldu. Takım, ikinci yarıda gösterdiği performansla, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktı ve yılın son maçını başarıyla tamamladı.