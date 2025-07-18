S&P/ASX 200 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyende

Avustralya’nın önde gelen borsa endeksi S&P/ASX 200, haftayı yüzde 1,4’lük yükselişle 8.761 puandan tamamladı. Bu seviye endeksin bugüne kadar gördüğü en yüksek kapanış olarak kayıtlara geçti. Haftalık bazda ise yüzde 2,1’lik yükselişle yaklaşık üç ayın en güçlü haftalık kazancı elde edildi. Bu yükselişte madencilik hisselerindeki sert artışlar ve küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş ana belirleyiciler oldu.

Özellikle BHP Group, açıkladığı güçlü mali sonuçların ardından yüzde 3 değer kazandı. Şirket, yıllık bazda rekor seviyede bakır üretimi ve güçlü demir cevheri rakamlarıyla öne çıktı. Ancak Kanada’daki potasyum projesinde yaşanan gecikmeler ve 1,7 milyar dolara kadar varabilecek maliyet aşımı uyarısına rağmen yatırımcı güveni sarsılmadı. Madencilik sektörü endeksi bu gelişmelerle birlikte yüzde 2,2 artış göstererek 24 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇİN’DEKİ GELİŞMELER LİTYUM HİSSELERİNİ UÇURDU

Çin’de yaşanan üretim duraksamasının ardından küresel lityum fiyatlarında ani bir artış görüldü. Bu gelişme, Avustralya merkezli lityum üreticilerinin hisselerine de pozitif yansıdı. Mineral Resources hisseleri yüzde 5 yükselirken, Pilbara Minerals yüzde 8,1’lik dikkat çekici bir sıçrama yaşadı. Enerji ve emtia odaklı yatırımcıların ilgisi bu şirketlerde yoğunlaşırken, madencilik sektörünün genel performansına da katkı sağlandı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ DE RÜZGARI ARKASINA ALDI

Borsadaki yükseliş yalnızca madencilikle sınırlı kalmadı. Sağlık sektörü hisseleri de ciddi kazançlar elde etti. Biyoteknoloji devi CSL, yatırım bankası UBS’in olumlu değerlendirmesinin ardından yüzde 3,8 değer kazandı. Bu yükseliş, sağlık endeksini 27 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine taşıdı. Ekonomik verilerdeki olumlu sinyaller, özellikle ABD’de açıklanan güçlü istihdam ve tüketim rakamları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Avustralya Merkez Bankası’nın ağustos ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler de piyasadaki iyimser havayı besledi. Yavaşlayan ekonomik büyümeye rağmen, şirket bilançolarındaki pozitif tablo ve küresel iyileşme işaretleri, borsadaki yukarı yönlü hareketin kısa vadede sürebileceği sinyalini veriyor.