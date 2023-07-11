Spazm nedir? Spazm belirtileri nelerdir? Spazm tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan spazmla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan spazmla ilgili detaylar…

SPAZM NEDİR?

Bir kasın ya da vücutta yer alan kas grubunun çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılmasına spazm denilmektedir.

Spazm, bir kas ya da kas grubunun ya da içi boş organların (mide, ince bağırsak, sfinkterler) ani ve istemsiz kontraksiyonu (kasılması, daralması).

Spazmın devamında ani bir ağrı gelişir (kolik ağrı, kramp). Ağrı spazm devam ettiği müddetçe sürer, bu genellikle kısa bir süredir.

Tik de bir spazm türüdür, ağrısız lokalize spazmlardır (örneğin göz seğirmesi).

Kolik ya da kolik ağrı da içi boş organlarda görülen spazm türüdür ve bıçak saplanır tarzda bir ağrıya neden olur.

SPAZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boyunda Yanma Hissi

-Mide Bulantısı

-Nefes Darlığı

-Baş Dönmesi

SPAZM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Spazm tanısı yapılan bir takım testler sonucu ortaya çıkar. Özellikle kalp spazmı için yapılan ekg ve eko kalp görüntülemeleri ile birlikte kalp spazmı tanısı konur.

Spazm tedavisinde ise bir takım ağrı kesiciler ve iğneler verilir. Sıcak ve soğuk pres uygulamaları da yapılır.