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Standard and Poors'dan ciddi gıda krizi uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), gübre fiyatlarındaki yükselişin gıda güvenliği için bir risk olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 08:21
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S&P'dan ciddi gıda krizi uyarısı

Standard and Poors'dan ciddi gıda krizi uyarısı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'tan, yapılan açıklamada, gübre fiyatlarının Covid-19 salgını sonrası yaşanan arz kesintileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’in ihracat kısıtlamaları nedeniyle tarihi ve sürdürülemez seviyelere ulaştığı bildirildi.

Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığı kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısı yapıldı. Açıklamada, çalkantılı pazarın, dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması gereğini de gösterdiği vurgulandı.

S&P’nin açıklamasında ayrıca, “Bu değişimin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar; yüksek enflasyon, arz kıtlığı ve azotlu gübreler için endüstriyi karbondan arındırma amaçlı düzenlemelerin şekli ve maliyetine ilişkin belirsizlikler nedeniyle engelleniyor.” değerlendirmesi vurgusu yapıldı.

AA

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