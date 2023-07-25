Speed date nedir? Speed dating hızlı flört ne demek?

Sosyal medyada ‘speed dating, speed date’ adı altında yayılan görüntüler gündem oldu. Bir mekanda kaydedilen görüntüler sonrasında speed date’in ne olduğu merak ediliyor. Peki, speed date nedir? Speed dating hızlı flört ne demek?

Speed date nedir? Speed dating hızlı flört ne demek?

İstanbul Cihangir’de bulunan mekanda speed dating görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. Speed dating hakkında pek çok içerik araştırılıyor. Peki, speed date nedir? Speed dating hızlı flört ne demek?

İstanbul Cihangir'de bir mekanda düzenlenen ‘speed dating’ görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bahsi edilen speed dating görüntülerinde mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Speed dating düzenlenen mekan tepkilerin ardından kapatıldığı söyleniyor.

SPEED DATE/ SPEED DATİNG NEDİR?

Hızlı flört, uygun bekarları çok kısa bir süre içinde çok sayıda yeni potansiyel ortakla tanışmaya teşvik etme amacıyla resmileştirilmiş bir çöpçatanlık sürecidir.

Birbirini tanımayan 15-20 kadın ve erkek, uzun bir masada karşılıklı otururlar. Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır.

Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra zil çalar...

Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırlar. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir.

Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.

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