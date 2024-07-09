Spice Girl'e fahri doktora verildi

Mel B olarak bilinen Melanie Brown, Leeds şehrine yaptığı hizmetlerden dolayı Leeds Beckett Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

Bu ödül, onun aile içi şiddet mağdurları için bir kampanya yürütücüsü ve savunucu olarak oynadığı rolün yanı sıra dünya çapında tanınan bir müzik ikonu olarak ününü de takdir ediyor. Ödül almanın hikayesini anlatan Mel B, “Leeds Beckett Üniversitesi'nden fahri doktora derecesi almak hayatımı değiştirdi. Sadece bir ödül almak istemedim. Leeds Beckett'te bir öğrenci olarak kabul edilmek istedim ve benim için birçok yönden büyük bir adım olan Trauma Informed Care kursunda kabul edildim."

Leeds'te doğan Mel, Spice Girls'ün bir üyesi olarak ünlendi. Grup 85 milyondan fazla plak sattı ve Girl Power hareketine öncülük etti. Mel B o zamandan beri müzikal tiyatro yıldızı ve oyuncu olarak başarı elde etti. Yıldız, 2018'de yayımlanan Brutally Honest adlı anı kitabının yayınlanmasının ardından aile içi şiddet mağdurlarının savunucusu oldu.

Kişisel deneyimlerini kitabında paylaştıktan sonra Women's Aid'in destekçisi oldu ve İngiliz Parlamento'da gündem dışı konuşma yapması için davet aldı.

Mel B, 2022'de aile içi şiddet mağdurlarına yaptığı hizmetlerden dolayı Kraliçe II. Elizabeth tarafından MBE nişanı ile ödüllendirildi. Bu yıl anı kitabına istismarın yarattığı travmanın üstesinden gelmeyi konu alan üç bölüm daha ekleyen Mel B hakkında Leeds Beckett Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Peter Slee ''Leeds Beckett Üniversitesi'ndeki tüm öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve yöneticilerimiz adına, Melanie Brown'u bu Fahri Doktora derecesi için tebrik etmek istiyorum. Bu şehrin çocuğu olarak, sektöründe zirveye ulaşmış ve daha sonra ününü insan haklarını savunmak için kullanmış olan bu cesur kadına müteşekkirim" dedi.