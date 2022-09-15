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Dünyaca ünlü yıldız Mel C. İstanbul’da tacize uğradığını itiraf etti

Dünyaca ünlü müzik grubu Spice Girls’ün üyesi Mel C., İstanbul’da tacize uğradığını İngiliz medyasına anlattı. Mel C. "Gruptaki ilk konserim öncesinde İstanbul’da kaldığım otelde masaj yaptırdım. Masöz beni taciz etti" diye konuştu. 

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:43
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Spice Girls üyesi Mel C. yıllar sonra İstanbul’da tacize uğradığını açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız Mel C. İstanbul’da tacize uğradığını itiraf etti
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Dünyaca ünlü İngiliz popüler müzik grubu Spice Girls’ün üyesi Mel C. İngiliz medyasına İstanbul’da tacize uğradığını anlattı. Hayatını anlattığı bir kitabın hazırlığı içerisinde olan 48 yaşındaki şarkıcı, İstanbul’daki bir konserleri öncesinde yaşadıklarını itiraf etti. 

Grup dağıldıktan sonra kariyerine tek başına devam eden Mel C., “Gruptaki ilk konserim öncesinde İstanbul’da kaldığım otelde masaj yaptırdım. Masöz beni taciz etti. Saldırıya uğramış hissettim, kırılgan hissettim ve utandım da. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü bu beni etkiledi. Ama ben bunu bilinçaltıma atmıştım” dedi.

Mel C., şöyle devam etti: “Spice Girls ile birlikte ilk konserim öncesinde kendimi şımartmak istedim ve kaldığım otelde masaj yaptırdım. Fakat yaşadıklarım sonrasında müziğe odaklanabilmek için bunu gömdüm” 

Bu konuyu çok büyütmek istemediğini ve bununla uğraşacak zamanı olmadığını dile getiren Mel C., “Bunun yıllardır beni rahatsız ettiğini sonradan fark ettim. Bir gece rüyamda o olayın tekrar yaşandığını gördüm ve uyandığımda bunu fark ettim” diye konuştu.

Mel C., birçok insanın başına çok daha kötü cinsel saldırı, taciz ve tecavüz olayları geldiğini söylerken, bu konuda konuşmak istediğini dile getirdi.

Mel C., kaldığı otel ya da masöz ile ilgili bir detay vermedi.
 

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