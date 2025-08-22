Spiker bayıltan sıcaklar yaşanıyor. Seneler önce yaşanan olayı hatırlattı

Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 45 dereceyi gösterirken, uzmanlar “Sokağa çıkmayın” uyarısı yapıyor. TRT spikeri Nilgün Balkaç’ın 12 yıl önceki bayılma anısı sıcakların ciddiyetini hatırlattı.

Türkiye, ağustos ayının son günlerinde bunaltıcı sıcakların pençesinde. Meteoroloji verilerine göre, birçok ilde termometreler 45 dereceyi aşarken, hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaşıyor. Uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı vatandaşları uyardı: “Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın, sabah erken saatleri veya akşamüstü güneşin etkisini yitirdiği zamanları tercih edin.”

Bu uyarılar, 12 yıl önce Afyonkarahisar’daki Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamalarında TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç’ın sıcaktan bayıldığı anıyı yeniden gündeme getirdi. Balkaç, 4 saatlik kesintisiz yayında “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, sıcak hava etkili” dedikten sonra su isteyip bayılmış, ancak kısa sürede toparlanarak yayına devam etmişti.

Halk, sıcaklardan korunmak için farklı yöntemlere başvuruyor. İmkanı olanlar deniz ve havuzlara akın ederken, klimalı alışveriş merkezleri de serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Evlerinde klima kullananlar ise akşamüstü saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ediyor.

Uzmanlar, bol su tüketilmesi, hafif giysiler giyilmesi ve gölgede kalınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için sıcak çarpması riski yüksek. Meteoroloji, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde nem oranının yüksek olması, sıcaklığın etkisini daha da artırıyor. Öte yandan, halk arasında yaygın olan “Ağustos’un 15’i yaz, 15’i kış” atasözü, bu yılki ekstrem sıcaklarla geçerliliğini yitirmiş görünüyor.

Yetkililer, klima kullanımında enerji tasarrufuna dikkat edilmesi ve sık sık gölge molası verilmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, serin günlerin özlemini çekerken, uzmanlar iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarını sıklaştırdığına dikkat çekiyor.

