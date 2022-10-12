12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altına alınan kızıl geyiklerden ikisi, parka yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Turgutlu ilçe merkezinde görüldü.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:01
Takip Et

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
+
Aa
-

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında yaklaşık 6 ay önce Spil Dağı Milli Parkı'na 14 kızıl geyik bırakıldı.

Bu geyiklerden ikisi bugün Spil Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Turgutlu ilçesi merkezine indi.

Vatandaşların Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi yakınında ve ilçe girişindeki kara yolu üzerinde görüntülediği geyiklerin bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi

Geyiklerin son olarak Irlamaz Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Hayvanlardan birinin, milli parktaki restorana giderek artan yiyeceklerle beslenmeyi alışkanlık haline getirmesiyle gündeme gelen ve restoran çalışanlarının "Mete" adını verdiği geyik olduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
3
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
4
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
5
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
7
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı
﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı
﻿Başakşehir'den flaş Ömer Ali Şahiner kararı
﻿Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
﻿Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
﻿Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum
﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum
﻿Abdullah Avcı taraftarlara seslendi: Sokakta yürüyemiyorum
﻿ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
﻿ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
﻿ABD'de üretici fiyatları eylülde beklenenden fazla arttı. Enflasyona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.