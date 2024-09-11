Spil Dağı'na girişler kapatıldı

Manisa'da bulunan ve 2048 yılına kadar Ege Jet firmasına tahsis edilmiş olan Spil Dağı Milli Parkı'nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Sözleşme feshedilmesinin ardından, milli parka girişler geçici süreyle kapatıldı ve bu durum bölge halkının tepkisine yol açtı.

1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, jeolojik, morfolojik, arkeolojik ve mitolojik özelliklerinin yanı sıra, dağcılık sporuna uygunluğu ve rekreasyon alanı olarak sunduğu imkanlar nedeniyle her yıl birçok kişi tarafından ziyaret edilen önemli bir doğa alanıdır. Parkın işletim hakkı, 2019 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ege Jet firmasına tahsis edilmişti. Ancak, firmanın 5 yıl içinde gerçekleştirmesi gereken ticaret merkezi, at manej, yeni piknik ve festival alanları, çadırlı kamp alanları ve gölet düzenlemesi gibi projelerin tamamlanmadığı tespit edildi.

Bu nedenle, Ege Jet firmasının 2048 yılına kadar sürecek olan tahsis hakkı, sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edildi. 5 Ağustos'tan itibaren park girişleri kapatıldı. Firmanın, milli park içerisindeki 42 ev, piknik alanı, restoran ve yönetim merkezinin tamiratını tamamlamasının ardından, parkın işletim hakkının yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerden habersiz olan ziyaretçiler ise milli parkın kapalı olmasına tepki gösterdi. Alaşehir'den oğluyla birlikte milli parka gelen Kadir Çiğdem, parkın kapalı olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını dile getirerek, "Manisalıların tek gittiği yerin de kapalı olmaması lazım" dedi. Mestan Çiğdem de "Yaz aylarında doğa ve temiz havasından dolayı buranın açık olması lazım. Manisa halkı nereye gidecek? Bir dağımız var. Halka açık bir yer neden kapalı?" ifadelerini kullandı.

Halk, parkın kapatılmasının bölgenin rekreasyon ve doğa turizmi açısından büyük bir kayıp olacağını düşünerek, yetkililerden duruma acil bir çözüm bulunmasını talep ediyor.