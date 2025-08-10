Spil Dağı’nda aç kalan Yılkı atları Laleli Pazarı’nı bastı: Karpuz ve kavun keyfi yaptılar!

Spil Dağı Milli Parkı’nda, 1517 metre yükseklikte yaşayan yılkı atları, sıcaklıkların artması ve otların kuruması nedeniyle yiyecek bulamadı. Bu durum, atları şehir merkezine yöneltti. Yunusemre’de kurulan Laleli Pazarı’na gelen atlar, esnafın tezgahlarındaki ürünlere ilgi gösterdi.

ESNAFIN ŞEFKATLİ DOKUNUŞU

Pazarcı Ramazan Arslan (59), tezgahındaki kavun ve karpuzları keserek atları doyurdu. Arslan, “Aç kalan bu hayvanlar Spil Dağı’ndan buraya geliyor. Ne su ne yem bulabiliyorlar. Dağlar kurudu, kimse ilgilenmiyor. Biz de onları besliyoruz” dedi.