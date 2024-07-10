Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı

Manisa Valisi Enver Ünlü, “Spil Karası erkenci üzüm çeşidinin hasadına başlamanın gururunu yaşıyoruz. Üzümün başkenti Manisa’da hasat sezonu, bağ bozumu sezonu başlıyor. Büyük bölümünü yüzde 92’sini yetiştirdiğimiz Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün yaş ve kuru yaklaşık yıllık ülkemize 600 milyon dolar üzerinde ihracat geliri getiren üzümümüzde de hasat başlayacak. Bu sezon sıcaklar erken başladı bundan dolayı birtakım sıkıntılar yaşadık, dolu zararı hasıl oldu ama Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle oradan kaynaklanan hasarı en aza indirmeye çalıştık. Bu tabii sembolik bir hasat. Bütün çiftçilerimize kazasız belasız, bol kazançlı bir sezon diliyorum” diye konuştu.