Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Akay ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün kestiğimiz üzüm çeşidi Spil Karası üzüm çeşidi. Daha önce kurumumuz tarafından melezleme ıslahı ile elde edilmiş, tescillenmiş ve ülkemizin üreticilerine katma değer olarak sunulmuş bir çeşit. Şu an hala yayın ve adaptasyon çalışmaları devam eden bir ürün. Biz kurum olarak yıllık yaklaşık 15-20 bin fidan üretimi ile üreticilerimize bu çeşidi sağlıyoruz. Çeşidimizin en önemli özelliği çok erkenci olması. Ülkemizdeki en kaliteli en erkenci sofralık üzüm çeşidi diyebiliriz. Farklı bölgelere gönderdiğimiz ürünlerden aldığımız sonuçlar çok olumlu hemen hemen bütün üreticilerimiz beğendi.