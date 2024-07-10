Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı

Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Spil Karası üzümünde ilk hasat yapıldı.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 1

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde erkenci üzüm türlerinden biri olan ve melezleme yoluyla enstitü tarafından geliştirilen Spil Karası üzümünde hasat gerçekleştirildi.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 2

Manisa Valisi Enver Ünlü, sembolik olarak yapılan hasada katılırken, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal de katılım sağladı.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 3

Manisa Valisi Ünlü, sembolik hasadın ardından bir açıklama yaptı.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 4

Manisa Valisi Enver Ünlü, “Spil Karası erkenci üzüm çeşidinin hasadına başlamanın gururunu yaşıyoruz. Üzümün başkenti Manisa’da hasat sezonu, bağ bozumu sezonu başlıyor. Büyük bölümünü yüzde 92’sini yetiştirdiğimiz Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün yaş ve kuru yaklaşık yıllık ülkemize 600 milyon dolar üzerinde ihracat geliri getiren üzümümüzde de hasat başlayacak. Bu sezon sıcaklar erken başladı bundan dolayı birtakım sıkıntılar yaşadık, dolu zararı hasıl oldu ama Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle oradan kaynaklanan hasarı en aza indirmeye çalıştık. Bu tabii sembolik bir hasat. Bütün çiftçilerimize kazasız belasız, bol kazançlı bir sezon diliyorum” diye konuştu.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 5

Ünlü, “Üzümü önce kendimiz kullanacağız. Kullanıldığı alanları çeşitlendireceğiz. Kuru üzüm gerçekten şifa ve vitamin kaynağı, enerji deposu. Üzümün iç piyasada kullanıldığı alanları çeşitlendireceğiz ki bununla birlikte ihracat ve üretim kapasitemiz artsın” dedi.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 6

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Akay ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün kestiğimiz üzüm çeşidi Spil Karası üzüm çeşidi. Daha önce kurumumuz tarafından melezleme ıslahı ile elde edilmiş, tescillenmiş ve ülkemizin üreticilerine katma değer olarak sunulmuş bir çeşit. Şu an hala yayın ve adaptasyon çalışmaları devam eden bir ürün. Biz kurum olarak yıllık yaklaşık 15-20 bin fidan üretimi ile üreticilerimize bu çeşidi sağlıyoruz. Çeşidimizin en önemli özelliği çok erkenci olması. Ülkemizdeki en kaliteli en erkenci sofralık üzüm çeşidi diyebiliriz. Farklı bölgelere gönderdiğimiz ürünlerden aldığımız sonuçlar çok olumlu hemen hemen bütün üreticilerimiz beğendi.

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Spil Karası üzümünde ilk hasat başladı 7

Akay, “Bildiğiniz gibi 250-300 bin ton arasında bir ihracatla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kuru üzüm ihracat gelirimiz var. Bunun yanında 150-200 milyon arasında yıllara göre değişen sofralık üzüm ihracat gelirimiz var. Üzüm ürünleriyle birlikte 600 milyonla 700-750 milyon dolar ihracat geliri olan bir üründen bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

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