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SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sanica Isı Sanayi AŞ ile Özsu Balık Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 23:34
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SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sanica Isı Sanayi'nin 20,03 liradan, Özsu Balık Üretim'in 7,69 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 228,44 milyon liralık bedelli, Gezinomi Seyahat Ticaret Turizm AŞ'nin 40 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

ALB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon liralık, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 1,4 milyar liralık, Zorlu Faktoring AŞ'nin 190 milyon liralık, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 3 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Pasha Yatırım Bankası AŞ Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 940 milyon liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onayladı.

Albaraka Portföy Yönetimi AŞ'nin "Dr. Hayat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "İkinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Yenilenebilir Enerji ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gem Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.

Rota Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Egeli&Co Yatırım Holding AŞ'nin (EgeliHolding) hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda 1 isim hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Hızlı FX", "As FX", "Gala FX", "İndex FX" ve "İdol FX" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 5 isim hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ hakkında 153 bin 708 liralık, May Gayrimenkul Değerleme AŞ'ye 209 bin 309 liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında ise 51 bin 236 liralık idari para cezası uygulanması kararı aldı. (AA)

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