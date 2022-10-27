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SPK'dan 18 isme borsalarda 6 ay süreyle işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:12
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SPK'dan 18 isme borsalarda 6 ay süreyle işlem yasağı

SPK'dan 18 isme borsalarda 6 ay süreyle işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı. Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi. (AA)

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