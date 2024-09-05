SPK'dan idari para cezaları ve suç duyurusu: Piyasa denetimi sürüyor

SPK'nın haftalık bültenine göre, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu onaylanırken, Vakıf Finansal Kiralama, Bossa Ticaret ve Vakıf Gayrimenkul gibi köklü şirketlerin sermaye artırım talepleri de kabul edildi.

Ayrıca, Deniz Finansal Kiralama, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Doğuş Otomotiv ve İş Faktoring gibi şirketlerin borçlanma aracı ihraçları için de yeşil ışık yakıldı. Bu kararlar, şirketlerin büyüme planlarını finanse etmelerine ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunmalarına imkan tanıyacak.

SPK'dan İdari Para Cezaları ve Suç Duyurusu: Piyasa Denetimi Sürüyor

SPK, sermaye piyasası düzenlemelerine uymayanlara yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. Kurul, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin piyasada gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak 5 kişiye toplam 6 milyon 865 bin 366 lira idari para cezası uyguladı.

Bununla birlikte, SPK, 3 tüzel kişiye daha idari para cezası verirken, 3 internet sitesi ve 3 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, yasa dışı kaldıraçlı işlem platformlarına erişimin engellenmesi için de gerekli hukuki işlemler başlatıldı.

SPK'nın bu kararları, sermaye piyasasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.