SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat

SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat
Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kripto para piyasasına ilişkin dikkat çeken bir duyuru yayımlandı.

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SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat 1

Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin olarak duyuru yayımladı.

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SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat 2

SPK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

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SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat 3

- Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir.

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SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat 4

Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat 5

Şirketlerin listesine SPK’nın internet sitesinde yer alan ‘Kurumlar’ sekmesinden ulaşılabiliyor.

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SPK'dan kripto duyurusu geldi. Yatırımcılar dikkat 6
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