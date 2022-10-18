SPK'dan yüzde 669 yükselen hisse senedine tedbir kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, son bir yıldır soluksuz yükseliş yaşayan Gesan Girişim Elektrik Sanayi hisse senedi için tedbir kararı aldı.

18 Ağustos 2021 tarihinde 18.70 liradan işlem gören senet haftanın ilk işlem gününde de tavan olarak 131 50 liradan işlem gördü. Tavan kapatan hisse senedi ile ilgili olarak akşam saatlerinde SPK’dan tedbir kararı geldi.

Konu ile ilgili olarak SPK’dan şu açıklama yapıldı:

“18/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.”

REKOR YÜKSELİŞ

Hisse senedi borsanın en çok kazandıranları arasında yer alıyor. Son bir haftada yüzde 43, bir ayda ise yüzde 102 yükselen senedin son bir yıllık primi ise yüzde 669 gibi inanılmaz bir rakam.