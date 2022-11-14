Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston'da mobilya mağaza zinciri olan McIngvale, Amerikan Beyzbol Ligi MLB'nin finalinde Philladelphia Phillies'le mücadele eden Houston Astros'un kazanmasına farklı bahisçilerde 10 milyon dolar yatırmıştı. Houston Astros seride 4-2'yle zafere ulaşınca, McIngvale de 75 milyon dolar kazanmıştı.

Mattress Mack bunun ardından paralarla fotoğrafını paylaşmış ve "Son hafta kelimelerle tarif edilemez" demişti. Ayrıca FOX 26'da yaptığı açıklamada, paranın çoğunun mağazasında promosyon olarak müşterilere dağıtılacağını bildirmişti:

Las Vegas'tan Houston'a Cuma yola çıkan McIngvale, kazandığı paranın 10 milyon dolarını özel jete taşırken görüldü. 71 yaşındaki adam, paranın çok ağır olduğunu söyledi.

Spor bahsi tarihindeki en büyük parayı kazanan Jim McIngvale "El arabasının lastiği patladı. Hiç bu kadar para görmemiştim." dedi.