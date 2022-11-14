14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Spor bahsi tarihindeki en büyük parayı kazanan

Spor bahsi tarihindeki en büyük parayı kazanan

Spor bahsinde 75 milyon dolar kazanan Jim McIngvale, 10 milyon dolarını el arabasıyla uçağa yükledi. Mattress Mack adıyla da bilinen şanslı adam, iki gün önce paylaştığı videoda "Para ağırmış" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:11
Takip Et

Spor bahsi tarihindeki en büyük parayı kazandı. Bahisten kazandığı parayı el arabasıyla uçağa taşıdı

Spor bahsi tarihindeki en büyük parayı kazanan
+
Aa
-

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston'da mobilya mağaza zinciri olan McIngvale, Amerikan Beyzbol Ligi MLB'nin finalinde Philladelphia Phillies'le mücadele eden Houston Astros'un kazanmasına farklı bahisçilerde 10 milyon dolar yatırmıştı. Houston Astros seride 4-2'yle zafere ulaşınca, McIngvale de 75 milyon dolar kazanmıştı.

Mattress Mack bunun ardından paralarla fotoğrafını paylaşmış ve "Son hafta kelimelerle tarif edilemez" demişti. Ayrıca FOX 26'da yaptığı açıklamada, paranın çoğunun mağazasında promosyon olarak müşterilere dağıtılacağını bildirmişti:

Las Vegas'tan Houston'a Cuma yola çıkan McIngvale, kazandığı paranın 10 milyon dolarını özel jete taşırken görüldü. 71 yaşındaki adam, paranın çok ağır olduğunu söyledi. 

Spor bahsi tarihindeki en büyük parayı kazanan Jim McIngvale "El arabasının lastiği patladı. Hiç bu kadar para görmemiştim." dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
2
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
6
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
7
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Kadın öğretmen kız öğrencisine aşık oldu cinsiyetini değiştirdi
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
﻿İnanılır gibi değil. Kupa maçında cezalı oyuncu oynattılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.