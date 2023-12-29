Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka bundan sonra ne olacağını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakın neler söyledi

Atatürk o kadar büyük ki ilkeleri duyglearı o kadar güçlü ki iki ezeli rakibi iki amansız rakibi kardeş yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk sevgisi cumhuriyet sevdası bayrak tutkusuyla kolkola omuz omuza verdiler, tarihi ve şanlı bir direniş sergilediler.

Galatasaray ve Fenerbahçe Suudilere "Parayı bastırıp Ronaldoları, Messiler, Benzemaldı alabilisiniz. Parayla FIFA'yı alıp Dünya Kupası organizyonunu yapabilirsiniz. Ama parayla bizim Atatürk sevdamızı Cumhuriyete bağlılığımızı İstiklal Marşımızı asla alamazsınız" diye adeta tokat attılar.

Fenerbahçe ile Galatasaray bu şanlı duruşlarıyla belki de tarihlerinde nesiller boyu hatırlanacak en önemli galibiyetlerini aldılar.

Asisti birlikte yaptılar. Ağalara giden topa birlikte vurdular.

Bu galisiyet iki kulübün de tarihinde yerini alacak.

Bundan sonra Samsun'da, İstanbul'da ya da da bu ülkenin bir başka toprağında asla oynamam.

Çünkü bu finalin mağlubu olmas.

İki takım da zaten tarihe geçen bir zafere imza attıktan sonra aralarında bir mağlup çıkamaz.

Süper kupayı da ikiye bölmek yerine hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye ayrı birer kupa yaptırıp büyük bir törenle veririm.

Türkiye hep hep büyüklerin hakeme attığı yumrukla anılacak değil ya... Bütün dünya bu ülkenin iki kulübünün Atatürk sevdasının Cumhuriyet bayrağına sağlıınalığı mutlaka yazacak bu soylu direnişin büyük yankı bulacaktır.

TFF'nin yaptığı açıklamaya bakıyorum. Halen Suudilerin açıklamalarına gösteriyorlar.

Yeter, bıktık artık bu Sudi sevdanızdan. Uygarlığa dönün. Çağdaşlığa dönün. Güncellliğe dönün. Ama en önemlisi bir daha bunlara dönmeyin.

Arabistan'dan geldikten sonra doğruca evlerinize çekilin ve ortalıkta artık görünmeyin. Türk futboluna bundan dana büyük katkınız hizmetiniz olamaz.