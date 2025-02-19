Spor camiası Uğurcan’a yapılanları sorguluyor: Çarşı Grubu ölüm sesizliğinde bekliyor

Çarşı..

Beşiktaş taraftarı denilince akla gelen bir ‘ruh’ şeklinde tanımlanıyor.

Zira ne bir dernek, ne resmi oluşum…

‘Çarşı, her şeye karşı’ diye öne çıkan ortak değerler özeti.

Çarşı teröre karşı

Çarşı siyanüre karşı

Çarşı şiddete karşı

Çarşı hayvan katliamlarına karşı

Çarşı adaletsizliğe karşı

Çarşı hukuksuzluğa karşı

Çarşı küfüre karşı

Çarşı kötü ne varsa ona karşı..

Meğer hiç de öyle değilmiş!

Herkesin ruhunu okşayan bu duruş, Beşiktaş - Trabzonspor maçında tam tersi görüntü verdi.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’a 2 saat boyunca küfredildi…

Milli kalecinin en kutsal değeri olan annesine dair…

Öyle ki bunu bir grup yapmadı. Bütün stat aynı anda..

Maç bitti, küfürler kaldı geriye…

Beklentimiz; bu yere göğe sığdıramadığımız Çarşı grubunun açıklama yapması.

Öyle ya; ota, kuşa, böceğe açıklama geçen taraftar grubunun buna da bir çift sözü olmalıydı.

Yok!

Olmadı. Tek kelime edilmedi.

Şimdi olaya tersten bakalım.

Aynı durum Beşiktaş kalecisi Mert Günok’a yapılsa…

Acaba Çarşı Grubu yine böyle sessiz, sedasız kalır mıydı?

Elbette hayır.

Doğrusu da oydu.

Maalesef ülke olarak büyük ahlak erozyonu yaşıyoruz.

En güvendiğimiz, övdüğümüz taraftar grupları bile “pastel boya’ gibi.

Anında akıp gidiyor. Gerçek yüzleri ortaya çıkıyor.

Peki ya Serdal Adalı yönetimi?

Kulüp çıkıp bir resmi özür açıklaması dahi geçmedi.

Aslında gündeme gelmiş.

Ancak 2. Başkan Hakan Daltaban, “Taraftarı karşımıza almayalım” diyerek engel olmuş.

Adalı; sus, pus, tıssss(!)

İşte kötülüklerin başı bu…

‘Benden ise kutsal değerlere küfredenim iyidir’ mantığı..

Başkası yapınca kötü, sen yapınca iyi…

Beşiktaş Onursal Başkanı rahmetli Süleyman Seba niye gönüllerde?

Çok açık:

İğneyi başkasına, çuvaldızı kendisine batırdığı için.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Geride bıraktığı camiası ne halde bilse..

Kemikleri sızlardı..

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar…

Malumunuz perde arkasında kalanları öne koyuyorduk.

İlk kez herkesin önünde yaşanıp kimsenin görmediği, görmek istemediğini kaleme aldım.

İnanın bu olay öyle zoruma gitti ki..

Bir maç..

Eğlence yani..

Önemli bir unsurun annesine iki saat boyunca küfredildi..

Bu ayıp hepimizin..

Bu arada..

Hani sporda şiddet yasası?

Nerede uygulaması?

Eğer bu çirkin olay Federasyonun göz boyamalık kısmi para cezası ile kapatılacaksa vay halimize.

Öyle bir yaptırım uygulanmalı ki…

Bir daha ne Beşiktaş, ne de başka takım tribünleri, benzer durumu aklından dahi geçirmemeli.

Şunun da altını çizelim.

Bu saatten sonra, Çarşı Grubunun herhangi bir farkındalığı kalmamıştır.

Zira, “Biz seni hiç görmeden sevdik ya Resürullah’ pankartı açıp, ardından böyle olaya kayıtsız kalmak en basit deyim ile samimiyetsizliktir.

Bu son olsun

Kimse üç maymunu oynamasın.

Sevgi eksik, fazla olsun.

Ya da hiç olmasın…

Amma…

Saygı…

Yani güzel ahlak hep bizim ile olsun…