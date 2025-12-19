Spor camiası yasta. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Kemal Baksi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Kemal Baksi bilinmeyen bir sebeple dördüncü kattaki evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Baksi, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Baksi’nin balkondan düşme nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Baksi’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.