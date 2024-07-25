Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni yönetmelik, federasyonların genel kurul toplantılarının nasıl yapılacağından, delegasyon süreçlerine, divan kurulu oluşumundan, delege seçimlerine itiraz mekanizmalarına kadar birçok önemli konuyu kapsıyor.

Ayrıca, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının aday listelerinin nasıl belirleneceği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağlayacağı maddi ve ayni desteklerin detayları da yönetmelikte yer alıyor. Bu düzenlemeler, spor federasyonlarının daha şeffaf ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Spor camiası için hayati öneme sahip bu yönetmelik, federasyonların işleyişini modern standartlara taşımayı hedefliyor.