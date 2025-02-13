Spor giyim devi küllerinden doğdu. Bu sene 180 mağaza açacak. Kimse tahmin etmiyordu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Spor giyim devi küllerinden doğdu. Bu sene 180 mağaza açacak. Kimse tahmin etmiyordu

1998 yılında iflas başvurusunda bulunan spor ayakkabı devi Skechers, şubat ayı itibarıyla 14 yeni mağaza açmış olsa da, bu yıl 180 mağaza daha açmayı planlıyor. Şirket basketbol, futbol, golf, koşu ve pickleball gibi farklı spor dallarına da yönelecek.

Bir dönem iflas eden ancak son yıllarda büyük bir yükselişe geçen Skechers, spor giyim pazarındaki başarısını sürdürerek, 2024'te yüzde 12.5 büyüme kaydetti. Küresel etkisini artıran marka, yeni mağazalarla ve sporcularla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

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Skechers, 2024 yılı itibarıyla 8.97 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla yüzde 12.5’lik büyüme sağladı. Bu büyüme, markanın küresel pazarda daha da güçlenmesini sağlarken, spor giyim dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı iş birlikleri de dikkat çekiyor. İngiliz futbol yıldızı Harry Kane gibi ünlü sporcularla yapılan sponsorluk anlaşmaları, Skechers’ın geniş kitlelere ulaşmasını hızlandırdı.

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Skechers, 2024’te sadece geleneksel perakende mağazalarıyla kalmayıp, deneyim mağazalarına da yönelmeyi sürdürüyor. Şirketin COO’su David Weinberg, alışveriş merkezlerinde, büyük mağazalarda ve yüksek trafiğe sahip alanlarda yeni konsept mağazalar açmayı hedeflediklerini belirtti. Bu 14 mağaza açan şirket yıl sonuna kadar bu sayıyı 200'e çıkartmayı planlanıyor.

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Skechers, athleisure, yani spor giyim ile günlük giyimin birleşiminden oluşan moda trendinin büyüyen pazarını değerlendirmeye devam ediyor. 2024 itibarıyla 338 milyar ile 403 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen athleisure pazarının, 2030 yılına kadar 620 milyar doları aşması bekleniyor. Pandemiyle birlikte evden çalışmanın artan popülaritesi ve spor aktivitelerine ilgi, bu sektörü hızlı bir yükselişe soktu.

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Skechers yalnızca ayakkabı ve günlük spor giyimle sınırlı kalmayıp, basketbol, futbol, golf, koşu ve pickleball gibi farklı spor dallarına yönelik ürünler sunmaya da odaklanıyor. Şirket, bu geniş ürün yelpazesiyle büyüme stratejisini güçlendiriyor ve spor dünyasında daha fazla etki yaratmayı planlıyor.

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