Spor İstanbul Doğa Kampı devam ediyor

İBB Spor İstanbul tarafından çocuklara doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunarak hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan doğa kampı 23 Ağustos’ta sona erecek.

GÜNÜBİRLİK VE KONAKLAMALI

Beykoz’daki Mad Garden Polonez’de kurulan Doğa Kampı’nın günübirlik etabına 9-15 yaş arası, konaklamalı etabına ise 12-15 yaş arası çocuklar katılabiliyor.

Günübirlik etabına katılan çocuklar bisiklet sürüş, okçuluk, oryantiring, doğada yaşam, tırmanma, AKOM eğitimlerine ve drama atölyesine katılabiliyor. . Konaklamalı kampta ise çadır kurma, düğüm ve ateş yakma teknikleri, kamp malzemelerini tanıma, navigasyon eğitimi, iz takibi, yıldız okuma, periferik bakış, doğada kayıp vaka çalışması, ekoloji farkındalığı ve ilk yardım gibi daha detaylı eğitimler verilirken doğada su bulma ve arıtma atölyelerine de katılıyorlar.

"ASIL HEDEFİMİZ SORUMLULUKLARINI KENDİLERİNCE FARK ETMELERİNİ SAĞLAMAK"

Doğa Kampı hakkında açıklamalarda bulunan İBB Spor İstanbul Etkinlik Müdürü Yasemin Üner, “Bu kamptaki asıl hedefimiz çocukların sorumluluklarını kendilerince fark etmelerini sağlamak. Onlara takım ruhunu aşılamak ve bazı olimpik branşlarda ise başlangıç seviyesinde birtakım deneyimler elde etmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

"BURADA TEKNOLOJİDEN UZAKTA YAŞIYORLAR"

Üner ayrıca “Burada 20 alanda eğitim veriyoruz. Çocuklar burada teknolojiden uzakta yaşıyorlar. Doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Kamp yapıyorlar, doğal yaşamı hissediyorlar, yeşilin içerisinde vakit geçiriyorlar. Bence bu, yaz döneminde kaçınılmaz bir fırsat” sözlerini sarf etti.

7.615 KATILIMCIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Hafta sonları kapalı olan bu seneki Doğa Kampı, şu ana dek konaklamalı olarak 1.597, günübirlik olarak ise 6.018 çocuk olmak üzere toplamda 7.615 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Günübirlik katılımlar için 75 TL, konaklamalı katılımlar için 125 TL ücret alınıyor. Bu katılım ücreti, çocuklara verilmek üzere yaptırılan tişört, buff, bez torba ve sertifika için temsili olarak alınıyor.

Doğada sıra dışı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen veliler kayıtları Spor İstanbul’un resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilir.