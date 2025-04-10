Spor kanseri önlüyor mu? İşin uzmanları anlatıyor

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen en ciddi sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Bilim dünyasından gelen son bulgular ve uzmanların görüşleri, düzenli spor yapmanın bu ölümcül hastalığa karşı güçlü bir kalkan oluşturabileceğini gösterdi.

Egzersizin inflamasyonu azaltması, hormon dengesini sağlaması ve bağışıklık sistemini desteklemesi, kanser riskini düşürmede kilit rol oynadı.

Peki, spor gerçekten kanseri önlüyor mu? İşte bilimsel veriler ve uzmanlardan çarpıcı açıklamalar...

BİLİMSEL KANITLAR: SPORUN KANSERLE MÜCADELESİ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, fiziksel aktivitenin kanser riskini azalttığına dair güçlü ipuçları sundu.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından desteklenen ve Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir çalışma, haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapan bireylerde kolon, meme ve rahim kanseri riskinin %20-30 oranında azaldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, egzersizin vücuttaki inflamasyon seviyelerini düşürerek ve insülin direncini iyileştirerek bu etkiyi sağladığını belirtti.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Paul Pharoah, “Fiziksel aktivite, kanser oluşumunda rol oynayan biyolojik mekanizmaları doğrudan etkiliyor” diyerek bu bulguları destekledi.

HANGİ KANSER TÜRLERİNDE ETKİLİ?

Egzersizin koruyucu etkisi, bazı kanser türlerinde daha belirgin. Harvard Tıp Fakültesi’nden onkolog Dr. Jennifer Ligibel, “Meme ve kolon kanseri gibi hormonla ilişkili kanserlerde egzersizin etkisi çarpıcı. Ayrıca akciğer ve prostat kanseri riskini de azalttığına dair kanıtlar artıyor” dedi.

Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, düzenli spor yapanlarda 13 farklı kanser türünün riskinin %10-25 oranında düştüğünü gösterdi. Özellikle aerobik egzersizler ve direnç antrenmanlarının birleşimi, bu koruyucu etkiyi maksimize ediyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: MEKANİZMA NASIL İŞLİYOR?

Sporun kanseri önlemedeki başarısının ardında yatan biyolojik süreçler, bilim insanlarını hayran bırakıyor. ABD’deki MD Anderson Kanser Merkezi’nden Dr. Susan Lakoski, “Egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini yok eden doğal öldürücü hücrelerin (NK hücreleri) aktivitesini artırıyor” dedi.

Fiziksel aktivitenin stres hormonları olan kortizol seviyelerini düşürdüğü ve kilo kontrolü sağlayarak obeziteyle bağlantılı kanser riskini azalttığı belirtildi.

Oxford Üniversitesi’nden spor fizyoloğu Dr. David Nunan ise, “Haftada 3-5 kez 30 dakikalık tempolu yürüyüş bile kanser riskini anlamlı ölçüde düşürebilir” diyerek herkesin erişebileceği bir çözüm sunduğunu vurguladı.

LİMİTLER VE UYARILAR

Ancak uzmanlar, sporun kanseri tamamen engelleyen bir mucize olmadığını da hatırlatıyor. Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden onkolog Dr. Michael Pollak, “Egzersiz, riski azaltır ama genetik faktörler ve çevresel maruziyetler gibi diğer unsurları ortadan kaldırmaz” dedi.

British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan bir çalışma, aşırı yoğun egzersizin bağışıklık sistemini baskılayabileceği ve ters etki oluşturabileceği konusunda uyardı. Bu nedenle, dengeli ve düzenli bir egzersiz rutini önerildi.

KANSERDEN KORUNMADA SPORUN ROLÜ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinlerin haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta veya 75-150 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapmasını tavsiye etti.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Edward Laskowski, “Spor, kanserle savaşta güçlü bir müttefik. Ancak bunu sağlıklı beslenme ve düzenli taramalarla desteklemek kritik” dedi.

Araştırmalar, egzersizin kanser hastalarında bile tedavi sürecini iyileştirdiğini ve nüks riskini azalttığını gösterdi. Örneğin, Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention’da yayımlanan bir çalışma, meme kanseri sonrası düzenli egzersiz yapan kadınlarda hastalığın geri dönme olasılığının %40 azaldığını buldu.

Adım Atmak Hayat Kurtarabilir Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, sporun kanser riskini azaltmada etkili bir araç olduğunu açıkça ortaya koydu. Kolon, meme, akciğer ve daha birçok kanser türüne karşı koruyucu bir kalkan sunan egzersiz, hem beden hem de zihin sağlığını güçlendirdi. Ancak bu etkiyi görmek için tutarlılık şart.

Uzmanlar, haftada birkaç kez yapılan basit aktivitelerin bile büyük fark oluşturacağını söyledi. Kanserle mücadelede bir adım atmak istiyorsanız, spor ayakkabılarınızı bağlamanın tam zamanı!