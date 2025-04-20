Rusya'da spor salonuna polis baskını! Kelepçeleyip askerlik bürosuna götürdüler...

Rusya’nın başkanti Moskova’da 30 Mart tarihinde Spirit Fitness spor salonuna baskın düzenlendi. Polisler salondakilere yere yatmalarını emretti. Görgü tanıkları, polisin erkekleri vatandaş ve yabancı olarak iki gruba ayırdığını belirtti. Yabancı uyrukluların göçmenlik statüleri kontrol edilirken, Rus vatandaşlarının askerlik kayıtları incelendiği ifade edildi.

Bağımsız Rus haber platformu Current Time'ın aktardığına göre, yabancı uyruklulara sınır dışı edilme veya orduya katılma seçenekleri sunuldu. Tanıklar, yere yatırılarak kimlikleri kontrol edilen şahısların, kelepçelenerek polis merkezine götürüldüğünü söyledi.

SPOR SALONUNA BASKIN!

Spor salonunda bulunan bir kişi, "Koşu bandındayken polis omzuma dokundu. Herkesin yerde yattığını gördüm" dedi. Bir başka tanık ise polisin tüm erkeklerden pasaportlarını istediğini ve askerlik durumlarını anında kontrol ettiğini ifade etti.

İnsan hakları avukatı Valentina Çupik, baskının insanlara kötü muamele anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi,

"Yetkililer etnik ayrımcılık yapıyor. Vatandaş olmayanlar küçük suçlarla itham edilip sınır dışı ediliyor, Rus vatandaşları ise doğrudan askerlik şubesine götürülüyor."

RUSYA ASKER SAYISINI ARTIRIYOR

Kremlin yönetiminin, askerliği teşvik etmek için maddi ödüller sunarken bir yandan da zorlayıcı yöntemlere başvurduğu öne sürüldü. Alman Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Janis Kluge'nin araştırmasına göre, Mart ayında günlük askere alım sayısı 600'den 1000-1500'e yükseldi.

Rusya'nın bölgesel yönetimleri, merkezi hükümetin koyduğu askere alma kotalarını doldurabilmek için kayıt ikramiyelerini artırdı. Geçen yıl tüm bölgeler en az bir kez ikramiye miktarını yükseltirken, birçoğu ocak ayında ikramiyelerde tekrar artış yaptı.

Rusya'nın asker sayısını artırma hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına çözüm bulma çağrılarıyla aynı döneme denk geldi. Ferris, yeni askerler hemen cepheye gönderilmese bile, bu hamlenin Rusya'nın savaşa devam kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Ferris, çatışmaların önümüzdeki yıla kadar uzayabileceği öngörüsünde bulunurak, şunları dile getirdi:

"Rus yönetimi ateşkes öncesinde mümkün olduğunca çok toprak kazanmak istiyor. Yeni askerler muhtemelen cephe hattını ilerletmek için kullanılacak."