Spor salonunda haciz tuzağı. Vatandaşın cebindeki parayı sessiz sedasız alıyorlar

Erdem Avşar / Özel Haber

Bir şekilde yolu MACfit’e düşen binlerce vatandaş, sağlık sorunu ya da maddi sebeplerden ötürü spora gitmeye devam etmek istemediğinde hayatının şokuyla karşılaşıyor.

MACfit’e gitmek isteyen vatandaş şubelerde yeterince bilgilendirilmeden, “İstediğiniz zaman bırakabilirsiniz” sözleriyle 1 yıllık taahhüt üzerine spor salonuna üye yapılıyor. Spora devam etmek istemeyen vatandaşlar ise taahhüt bahane gösterilerek ya üyelik iptali yapılmıyor ya da “Cayma Bedeli” adı altından fahiş fiyatlar isteniyor.

MACfit hakkında şikâyet var isimli platformda da onlarca benzeri şikâyet var. Ancak hiçbir çözüm yok. Vatandaş bu firma ile baş başa bırakılmış durumda.

YASALARA AYKIRI İCRA TEHDİDİ!

MACfit, fesih talebinin ardından cayma bedeli adı altında vatandaşın kartında gördüğü paraya hemen el koyuyor ve hesabınızdan çekiyor.

Ancak yasalar vatandaştan yana…

Hukuk sistemlerinde tüketiciler savunmasız görüldüklerinden dolayı her zaman özel olarak korunuyorlar. Mevzuatımızda da tüketicinin korunmasına oldukça dikkat ediliyor. 07.11.2013 tarihinde kabul edilen, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun pek çok konuda insanların haklarını düzenliyor. Abonelik sözleşmelerinin nasıl olması gerektiği ve kişilerin de bu husustaki hakları Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 52’nci maddesinde yer alıyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun bu hususu özel ve ayrıntılı olarak düzenlemiş durumda. Tüketici, hiçbir süresi olmayan ya da bir yıldan uzun olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip.

İnsanlar aboneliğe son vermek istediğinde de firma şartları asla ağırlaştıramaz. Eğer bunu yapıyorsa suç işliyor demektir. Tüketici fesih istediğinde belli süre içerisinde kurum, feshi sağlamakla yükümlü. Hizmet sağlayan firma, bu süre içerisinde fesih işlemini sağlamazsa insanlardan kullanım bedeli de talep edemez.

Tüm bu yasalara rağmen MACfit isimli şirket vatandaşın cebindeki parayı hak olarak görüyor. Üzerine vatandaş icra ile tehdit ediliyor.

Çoğu vatandaş icra korkusuyla ve haklarından habersiz olarak söz konusu firmaya ödeme yaparak parasını kaptırıyor.

ŞİKAYET YAĞIYOR AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

MACfit’e parasını kaptırmak istemeyen vatandaş müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeye çalıştığınca küstahça bir tavırla karşılaşıyor. Müşteri hizmetlerinden çare bulamayan vatandaş ise derdini şikâyet platformlarına yazıyor.

Söz konusu şirket şikâyet platformlarından gelen şikâyetleri de kesinlikle dikkate almıyor ve vatandaşla çözüm yoluna gitmiyor. Vatandaşa aylarca haciz tehdidi mesajları geliyor ve vatandaşın direnci kırılmaya çalışılıyor.