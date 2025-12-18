Olay dün gece saat 20.00 sularında Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi Hatun Caddesi üzerinde bulunan Tofaş Spor Salonu seyirci giriş kapısı önünde yaşandı.

İddiaya göre sporcu velisi olduğu öğrenilen T.T. tesisin bekleme salonunda koltuğun sarkan ipiyle oynayan çocuğunu dövdüklerini söyleyerek yine sporcu velisi olan M.D. ve C.Ç. ile birbirine girdi. T.T. elinde bıçakla M.D.'a saldırdı. Çıkan arbedede batın bölgesinden bıçaklanan M.D. yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer veli C.Ç. de bıçaklanarak sağ bacağına yaralandı.

Yerde kanlar içerisinde yatan sporcu velileri Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Maç izlemeye gelen sporseverlerin gözü önünde yaşanan bıçaklı kavga herkesi üzerken bazı sporseverler "Nilüfer Teksas'a döndü" yorumlarıyla yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.