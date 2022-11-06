Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın sonuçları

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.
Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor'u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe'yi 1-0 yendi.
Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:
Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1
Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0
Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Pendikspor: 3-2
Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3
Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0
Eyüpspor-Altınordu: 2-1
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