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Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın sonuçları

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası bugün oynanan 3 maçla sona erdi

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 22:19
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Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta tamamlandı

Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın sonuçları
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Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta yapılan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın son gününde lider Eyüpspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Altaş Denizlispor, Tuzlaspor'u 4-3, Yılport Samsunspor da Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ligin 12. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: 3-1

Bodrumspor-Dyorex Boluspor: 1-0

Manisa FK-Sakaryaspor: 2-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Pendikspor: 3-2

Altay-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1

Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: 4-3

Yılport Samsunspor-Göztepe: 1-0

Eyüpspor-Altınordu: 2-1

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