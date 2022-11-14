﻿Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta sonuçları: Eyüpspor koptu gidiyor

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan 2 maçla sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçlarda Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Sakaryaspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Pendikspor-Bodrumspor: 3-0
Erzurumspor FK-Adanaspor: 3-2
Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: 2-1
Altınordu-Altay: 0-2
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 0-2
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 13 9 3 1 21 9 12 30
2.YILPORT SAMSUNSPOR 13 6 5 2 19 12 7 23
3.DYOREX BOLUSPOR 12 6 4 2 13 7 6 22
4.PENDİKSPOR 12 6 3 3 17 9 8 21
5.BODRUMSPOR 12 6 3 3 22 15 7 21
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 6 3 3 23 18 5 21
7.ÇAYKUR RİZESPOR 12 4 7 1 17 9 8 19
8.MANİSA FK 12 5 4 3 19 19 0 19
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 12 4 6 2 14 14 0 18
10.GÖZTEPE 12 5 2 5 12 11 1 17
11.SAKARYASPOR 13 5 1 7 19 22 -3 16
12.ALTAY 13 3 6 4 11 13 -2 15
13.ADANASPOR 13 3 5 5 20 21 -1 14
14.ERZURUMSPOR 12 3 4 5 14 19 -5 13
15.TUZLASPOR 12 3 3 6 15 18 -3 12
16.ALTINORDU 12 3 3 6 12 21 -9 12
17.YENİ MALATYASPOR 13 2 4 7 14 21 -7 10
18.GENÇLERBİRLİĞİ 12 1 4 7 13 23 -10 7
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 12 1 2 9 10 24 -14 5
14. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
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