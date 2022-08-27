Manisa FK Ege derbisinde 3 puanla çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası Ege derbisine sahne oldu. Manisa FK sahasında Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu maçta kazanan 3-1'lik skorla Manisa temsilcisi oldu.
Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri Batuhan Kör (2) ve Edgar Prib kaydetti.
Altaş Denizlispor'un Gökhan Süzen ve Mustafa Çeçenoğlu ile bulduğu goller mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan Manisa FK 3 puana yükselirken, Denizlispor ise 1 puanda kaldı.
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