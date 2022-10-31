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Gençler'e yeni sponsor

Spor Toto 1.Lig'de oynayan Gençlerbirliği, Kutup Şirketler Grubu ve Nex Teknoloji firmalarıyla sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 18:57
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Spor Toto 1.Lig ekibi Gençlerbirliği yeni sponsorunu tanıttı.

Gençler'e yeni sponsor
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Kulübün açıklamasına göre, forma göğüs reklamı için Kutup Şirketler Grubu, futbol akademisi için ise Nex Teknoloji firmasıyla sözleşme imzalandı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki törende Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, idari işlerden sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu, mali işlerden sorumlu asbaşkan Sinan Aydın, sponsorluk ve gelir getirici projelerden sorumlu asbaşkan Osman Sungur, Kutup Şirketler Grubu adına yönetim kurulu başkanı Erhan Kızılmeşe ve Serhan Kızılmeşe ile Nex Teknoloji Şirketi adına genel müdür Adem Becerikli yer aldı.

Sponsorluklardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş, "Göreve geldiğimiz günden bu tarafa Gençlerbirliği'mizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sponsorluklarla bizlerin yanında olduklarını gösteren değerli şirketlere camiamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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