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Spor Toto 1.Lig'de 11.haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:24
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Spor Toto 1.Lig'de 11.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1.Lig'de 11.haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla haftanın hakemleri duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

28 Ekim Cuma
20.00 Altınordu - Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak

29 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Bandırmaspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 Sakaryaspor - Altay: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Göztepe - Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ekim Pazar
13.30 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Erzurumspor - Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Boluspor - Adanaspor: Alper Akarsu
31 Ekim Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Manisa Fk: Muhammet Ali Metoğlu

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