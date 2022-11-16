Spor Toto 1.Lig'de 14.haftanın hakemleri açıklandı

Yapay Zekâyla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig’de 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:
Yapay Zekâyla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig’de 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:
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