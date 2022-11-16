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Spor Toto 1.Lig'de 14.haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1.Lig'de heyecan, 14.hafta maçları ile devam edecek. İşte haftanın hakemleri...

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:16
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Spor Toto 1.Lig'de 14.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1.Lig'de 14.haftanın hakemleri açıklandı
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Yapay Zekâyla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto 1. Lig’de 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:

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