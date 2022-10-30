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Sakaryaspor - Altay maçı sonrası tribünde olay çıktı

Spor Toto 1.Lig'de Sakaryaspor-Altay maçı sonrası tribünde olaylar çıktı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:53
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Spor Toto 1.Lig'de Altay'ın Sakaryaspor'u deplasmanda yenmesi sonrası tribünde büyük olaylar çıktı

Sakaryaspor - Altay maçı sonrası tribünde olay çıktı
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Altay, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor'a konuk oldu. Maçı İzmir ekibi 2-1 kazandı.

Altay'ın golleri 10 ve 45. dakikalarda Marco Paixao'dan geldi. Sakaryaspor'un tek golünü ise 43. dakikada Kabongo Kassongo kaydetti. Maç sonu tribünde olaylar çıktı.

HAKEME SU ŞİŞESİ FIRLATILDI
Maç sonu hakemler soyunma odasına doğru giderken Sakaryasporlu taraftarlar sahaya su şişeleri fırlattı. Hakemler koşarak içeriye doğru girdi.

ALTAYLI FUTBOLCULAR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Altaylı futbolcular maç sonu taraftarının deplasman tribününe doğru giderek üçlü çektirdi. O esnada Sakaryasporlu taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri olaya müdahele etti. 

Altaylı futbolcular soyunma odasına girmek için beklemek zorunda kaldı. Sakaryasporlu taraftarlar saha içine yabancı maddeler attı.
Oyuncular polis ekibiyle birlikte içeriye doğru güçlükle girdi.

 

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