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Göztepe evinde 3 puana uzandı

Spor Toto 1.Lig'de Göztepe ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 22:06
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Spor Toto 1.Lig'de Göztepe Keçiörengücü'nü mağlup etti

Göztepe evinde 3 puana uzandı
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Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 24. dakikada Rashad Muhammed ile öne geçti: 0-1. 

Ev sahibi takım berbaerlik golünü Yasin Öztekin'in 39. dakikada penaltıdan attığı golle buldu. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren gol ise 77. dakikada Romal Palmer geldi: 2-1. 

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 17'ye yükseltirken Ankara Keçiörengücü 21 puanda kaldı. 

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