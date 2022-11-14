Göztepe evinde 3 puana uzandı

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 24. dakikada Rashad Muhammed ile öne geçti: 0-1.
Ev sahibi takım berbaerlik golünü Yasin Öztekin'in 39. dakikada penaltıdan attığı golle buldu. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren gol ise 77. dakikada Romal Palmer geldi: 2-1.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 17'ye yükseltirken Ankara Keçiörengücü 21 puanda kaldı.
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