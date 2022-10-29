Sakaryaspor - Altay taraftarı birbirine girdi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor karşılaşması öncesinde iki grubun taraftarı arasında tartışma yaşandı.

Karşı karşıya gelen taraftarlar arasında taşlar ve soplar havada uçuşurken silah sesleri ise korkuttu. Çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti.