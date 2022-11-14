Sakarya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem hakem Caner Ak yönetti. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golü 45+3. dakikada Nalepa'nın penaltısıyla geldi. Karadeniz temsilcisinin golü de bir penaltı vuruşuyla, 64. dakikada Bolasie ile geldi.

Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Çaykur Rizespor, 7. sırada konumlandı. 16 puanlı Sakaryaspor ise 11. basamakta yer aldı.