﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor

Spor Toto 1.Lig'de Samsunspor, evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Son dakikaları nefes kesen mücadele kazanan ev sahibi Samsunspor oldu.

Samsunspor'un gollerini 62,74 ve 90+3'de Douglas Tanque kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 80'de Kassongo ve 90'da Alim Öztürk(kendi kalesine) kaydetti.

10 dakikada maça yeniden ortak olarak 2-2 beraberliği yakalayan Sakaryaspor, son dakika golüne engel olamadı ve maçtan mağlup ayrıldı.