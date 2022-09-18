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Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Yılport Samsunspor ile Sakaryaspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 18:08
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Spor Toto 1.Lig'de Samsunspor 5 gollü maçta evinde Sakaryaspor'u mağlup etti

Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
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Spor Toto 1.Lig'de Samsunspor, evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Son dakikaları nefes kesen mücadele kazanan ev sahibi Samsunspor oldu.

Samsunspor'un gollerini 62,74 ve 90+3'de Douglas Tanque kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 80'de Kassongo ve 90'da Alim Öztürk(kendi kalesine) kaydetti.

10 dakikada maça yeniden ortak olarak 2-2 beraberliği yakalayan Sakaryaspor, son dakika golüne engel olamadı ve maçtan mağlup ayrıldı.

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