Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen hayatını kaybetti

Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HENTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

Eski Milli Takım Antrenörü, şu anda ise Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörlüğünü yapan Serdar Seymen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Seymen, kaldırıldığı hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıllarca Milli formayla ülkemize hizmet etmiş, Milli Takım kategorilerinde de Antrenörlük yapmış olan Seymen, Sarp Seymen’in babası, eski Milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen’in de eşiydi.